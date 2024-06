Elisabetta Canalis alle Eolie contratta il prezzo dei gamberi in barca

Spettacolo

Matrimonio Diletta Leotta, i tre abiti da sposa Atelier Emè indossati

La trentaduenne si è affidata alla creatività di Atelier Emé per i suoi white dress, compreso quello del party della sera prima delle nozze. Il suo abito da sposa è una creazione esclusiva e trasformabile che le ha permesso di giocare con lo stile cambiando look durante la serata. Romantico, lussuoso, sognante. Lo stile della presentatrice televisiva coniuga modernità e tradizione senza rinunciare alla femminilità, con trasparenze, scollature e punto vita in evidenza A cura di Vittoria Romagnuolo

Diletta Leotta è stata la protagonista di un matrimonio da favola che si è svolto a Vulcano, perla dell'arcipelago delle Eolie. Per le nozze evento, fissate per il 22 giugno, la presentatrice televisiva ha scelto Atelier Emé che ha disegnato e confezionato per lei una serie di custom dress che riflettono il suo spirito romantico e sognante e la sua passione per un guardaroba femminile, nel quale non manca mai un pizzico di sensualità. Eccola in una posa in studio col dress in pizzo e il volto coperto dal velo

Diletta Leotta per il suo wedding day ha scelto di coniugare tradizione e innovazione. Il look per lo scambio delle promesse è un sofisticato modello in pizzo rebrodè che disegna su corpo fantasie floreali. L'abito ha le maniche lunghe e il collo alto e rivela la pelle in trasparenza. Punto di forza, il top strutturato, modello corsetto, elemento di stile attualisimo, dal fascino rètro