Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu, chi è il presunto fidanzato

Elisabetta Canalis è di nuovo sotto ai riflettori e questa volta non per gli outfit da capogiro sfoggiati durante la settimana della moda. La showgirl sarda è la protagonista degli scatti diffusi in esclusiva da Chi in cui passeggia accanto a quello che potrebbe essere il suo ultimo amore, il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu con cui la quarantaquattrenne si allena da qualche tempo.

Le foto insieme a Milano approfondimento New York Fashion Week, l'eleganza sofisticata di Elisabetta Canalis L'avvicinamento tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu non aveva impensierito nessuno fino a qualche giorno fa dal momento che la showgirl è una nota appassionata di sport e fitness. Diversa è la situazione riportata dal settimanale Chi che ha riferito i particolari di un'uscita della ex velina col campione di kickboxing in un noto ristorante del capoluogo meneghino. I due avrebbero cenato insieme al Sant Ambroeus insieme a una coppia di amici. Al termine della serata, Canalis e Cimpeanu avrebbero lasciato il locale prendendo taxi separati che, però, conducevano alla stessa destinazione: il palazzo dove la showgirl ha alloggiato durante la sua trasferta milanese per le sfilate.

A quanto pare i due si sarebbero visti nei momenti liberi tra gli impegni delle rispettive agende. I bene informati scommettono sull'esistenza di una relazione che trascende l'interesse sportivo.

Elisabetta Canalis, regina anche sul ring Al suo primo incontro di kickboxing sul ring, l'ex velina ha battutto l'avversaria Rachele Muratori sotto gli occhi del marito Brian Perri e della figlia Skyler Eva, arrivati da Los Angeles a fare il tifo per la mamma È successo a The Night of Kick and Punch nella suggestiva cornice della Reggia di Venaria Reale nei pressi di Torino. Nel corso dell'evento, giunto alla 12esima edizione, l'ex velina ha sfidato e battuto Rachele Muratori, ex ballerina bolognese ventunenne: circa la metà degli anni di Elisabetta che ha dimostrato come l'età non sia un limite quando il fisico e la determinazione la fanno da padroni L'incontro, tre riprese da un minuto e mezzo, si è svolto secondo le regole della kickboxing stile K-1 che consente di colpire l'avversario con calci, pugni e ginocchiate. Alla fine del match, Elisabetta ha alzato al cielo trofeo e guantoni ma il premio più bello è stato sicuramente l'abbraccio della sua Skyler Eva, entusiasta di vedere la mamma ma forse un po' spaventata da pubblico accorso per assistere, il bacio del marito!

Chi è Georgian Cimpeanu Georgian Cimpeanu non è una new entry nella vita di Elisabetta Canalis. Lo sportivo, classe 1993, si è già allenato con la presentatrice televisiva ed è apparso con lei in più occasioni sempre legate alla kickboxing che è una delle tante attività fisiche praticate dalla quarantaquattrenne.

Cimpeanu è nato in Romania ma vive in Italia fin da quando era giovanissimo ed è cresciuto nella Capitale. Il suo curriculum è di tutto rispetto: è stato una volta campione italiano di kickboxing e tre volte campione del mondo. Nel suo ambiente è noto come “Iceman”. Le indiscrezioni trapelate potrebbero essere il preludio a una dichiarazione dei diretti interessati ma Elisabetta Canalis non sembra interessata a chiarire le vicende della sua vita privata. Lo scorso autunno si erano intensificate le voci di una crisi seria del suo matrimonio col chirurgo statunitense Brian Perri con cui Canalis è sposata dal 2014. Fino ad ora la showgirl si è impegnata a mettere a tacere i pettegolezzi pubblicando foto col marito e padre di sua figlia ma gli scatti di coppia sono scarseggiati negli ultimi mesi, cosa che ha impensierito i fan.