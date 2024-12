Moda, i 20 look più belli delle star del 2024. LA CLASSIFICA

6/20 ©IPA/Fotogramma

15 - KIM KARDASHIAN - La regina dei look ad effetto del Met Gala ce l'ha fatta di nuovo a stupirci riuscendo ad infilarsi in un abito/opera d'arte, che sbalordisce in ogni dettaglio. Un look Margiela by Galliano che è uno dei più belli del'intera stagione. Dal corsetto-armatura, al golfino di lana invecchiata, alla gonna intagliata in metallo, alle scarpe platform

Kim Kardashian, i segreti del look Maison Margiela del Met Gala, dal cardigan al bustier