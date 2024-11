The Last Showgirl, il teaser del film con Pamela Anderson

La nuova pellicola di Gia Coppola ha già ricevuto un riconoscimento al Festival di San Sebastian per l'intero cast. Per la stampa che ha visto il titolo in anteprima, la performance della protagonista è stata giudicata come la migliore della sua carriera. In Italia uscirà al cinema il 6 febbraio

Pamela Anderson non ha mai smesso di recitare per il cinema e per la tv dalla stagione del suo straordinario successo in Baywatch eppure tutti parlano del suo straordinario ritorno in The Last Showgirl, l'ultimo film di Gia Coppola . La ragione risiede nella potenza della sua interpretazione , già giudicata da molti la migliore della sua carriera . Il primo teaser ufficiale del film conferma le positivissime impressioni sul titolo della stampa internazionale. Anderson è padrona assoluta dello schermo , un'eroina dolente e fortissima, protaginista di una storia di resilienza che conquista già dopo pochissime scene.

Il teaser di The Last Showgirl è una clip che racchiude l'atmosfera fulgida e crepuscolare della vita della protagonista, Shelley, una ballerina che dopo aver lavorato per trent'anni sui palcoscenici di Las Vegas , viene licenziata perché il suo show chiude i battenti. La donna, costretta da un giorno all'altro a mettere in un baule la sua esistenza fatta di riflettori, danza e costumi scintillanti di paillettes, riprende in mano la sua vita ricostruendola pezzo dopo pezzo, un percorso di rinascita fatto di molti passi significativi e che passa attraverso il recupero di amicizie e affetti, non ultimo il difficile rapporto con la sua giovane figlia .

Anderson, performance da Oscar

Scritto da Kate Gersten e diretto da Gia Coppola, nipote del regista di Megalopolis, The Last Showgirl arriverà brevemente nelle sale americane il prossimo 13 dicembre per poi essere inserito nella programmazione regolare a partire da gennaio, mentre in Italia la distribuzione al cinema partirà il 6 febbraio.

Il film ha raccolto il consenso della critica e del pubblico che ha avuto modo di apprezzarlo lo scorso settembre al Toronto Film Festival.

Al Festival di San Sebastian è arrivato il primo riconoscimento, un premio speciale della giuria per l'intero cast, in stato di grazia.

Pamela Anderson è stata premiata con l'Occhio d'oro allo Zurich Film Festival. Il direttore della kermesse ha parlato di “performance degna di un Oscar”.

Nel calarsi nei panni di Shelley, una showgirl cinquantenne, ammirata dal pubblico per tutta la vita, costretta a fare i conti con la vita reale quando è ormai sul viale del tramonto, Anderson ha ammesso di aver interpretato se stessa.

La diva statunitense ha rivelato che, dopo aver letto il copione, ha capito immediatamente che quel ruolo era perfetto per lei.

Nel teaser vediamo le lacrime che scorrono sul suo volto truccato in maniera marcata (curioso parallelismo con la vicenda della vera Anderson che è esplosa come la bomba sexy di Hollywood e che da un po' di tempo, per scelta, non si trucca più) ma anche le mille emozioni della protagonista che affiorano sotto la superficie.

Il pubblico non potrà restare indifferente davanti a questa storia potentissima ambientata in parte in una Las Vegas sfavillante e crudele che crea e mastica star restituendo loro una vita che è una magnifica illusione.

Nel film recitano il premio Oscar Jamie Lee Curtis, Kiernan Shipka, Billie Lourd e Dave Bautista, anche loro presenti nella prima breve clip che anticipa le atmosfere del film.