Scarlett Johansson elogia Pamela Anderson per le uscite senza trucco

La star del cinema ha lodato la scelta della collega di Hollywood che con le sue ultime uscite ha dimostrato di poter andare oltre i canoni di bellezza tradizionali. Anche lei, del resto, ha dovuto fare i conti con i problemi della sua pelle per tutta la vita

Le uscite di Pamela Anderson senza trucco alle recenti sfilate di Parigi hanno fatto molto rumore e l'eco delle sue apparizioni è giunta fino a Hollywood raccogliendo commenti più che positivi.

L'ultimo attestato di stima in ordine di tempo per l'icona di Baywatch viene da Scarlett Johansson, considerata anche lei un sex symbol dello schermo. L'attrice newyorkese ha detto che è stato straordinario vedere la Anderson struccata in pubblico. Il suo rifiuto degli standard di bellezza femminili è stato un gesto potentissimo per le altre donne.

“È potente rifiutare le norme di bellezza standard”

Scarlett Johansson ha lavorato sodo per tutta la vita fin dalla giovane età conquistandosi un posto di spicco nel panorama dello star system globale che oggi le permette di accettare solo le parti che desidera realmente interpretare per dedicare il suo tempo ad altri progetti.

La musa di Allen, di Anderson, di Coppola (e di tanti altri) sta dedicando molte energie a The Outset, il marchio di skincare e prodotti per la pelle che sta arrivando anche in Europa dopo l'esordio sul mercato statunitense della scorsa primavera.

La sua esperienza di neo imprenditrice del beauty ma di veterana nel mondo della cosmesi (è stata testimonial di numerosi marchi leader del settore, da Dolce & Gabbana a L'Orèal) le permette di esprimere a buon diritto la sua opinione sul trend no-makeup rilanciato da Pamela Anderson. Molte prima di lei si sono mostrate al naturale in pubblico e davanti agli obiettivi, nessuna aveva avuto il coraggio di farlo ad un evento così glamour come la Fashion Week parigina dove la cinquantaseienne ha partecipato a numerosi appuntamenti vestita di tutto punto e col viso fresco, al naturale.

Johansson non ha potuto fare a meno di notare la cosa. “Andare a una sfilata di moda senza trucco è qualcosa di molto diverso rispetto a ciò a cui siamo abituati” ha detto l'attrice a Popsugar. “Qualunque sia l'effetto, è molto potente vedere altre donne rifiutare le norme di bellezza standard”. leggi anche Scarlett Johansson in Prada a Cannes, brand di cui è testimonial

Problemi di pelle, pregiudizi e la vita sul set

Le parole di Scarlett Johansson seguono quelle di Jamie Lee Curtis che, a sua volta, aveva definito l'exploit di Anderson, un “atto di coraggio e di ribellione”.

Johansson si è aperta sull'argomento e ha rivelato le angosce patite per tutta la vita a causa della sua pelle, caratterizzata da una forte tendenza acneica.

La trentottenne ha riavvolto il nastro raccontando il forte disagio percepito sul set dove la sua pelle era costantemente esposta all'analisi della macchina da presa.

Per tutta la vita ha dovuto usare il correttore per nascondere al meglio le imperfezioni. Tra i suoi ricordi più dolorosi, una conversazione tra regista, direttore della fotografia e makeup artist sul set di The Island, pellicola sci-fi del 2005 di Michael Bay, che aveva per oggetto la resa sullo schermo della sua pelle rovinata.

Dopo anni di trattamenti purificanti, spesso aggressivi ed inefficaci, l'attrice ha raggiunto un equilibrio che l'ha condotta alla decisione di mettere la sua esperienza a disposizione degli altri, dando vita a una linea di skincare naturale che ha richiesto ben cinque anni di lavoro prima del lancio. L'obiettivo, per le donne cui si rivolge e per lei, è sempre quello del sentirsi belle e a proprio agio con la propria immagine, qualunque sia la via da percorrere.

Quella di una diva come Johansson è senz'altro una strada ricca di compromessi perché sebbene l'attrice sia una delle donne meglio pagate e più rispettate di Hollywood, a sua volta non resiste al potere seduttivo del makeup che la rende ancora più bella. In queste ore spopolano online le foto della sua apparizione ai Golden Heart Awards, una serata di gala a scopo benefico alla quale l'attrice ha partecipato, elegantissima, sfoggiando uno strepitoso makeup con occhi bistrati. Chissà se prima o poi a uno di questi eventi deciderà di mostrare, a sua volta, la sua bellezza naturale.

