Scarlett Johansson è la nuova testimonial Prada

La diva di Hollywood è la nuova musa di Miuccia Prada che l'ha scelta come indossatrice d'eccezione della borsa Galleria, ora disponibile in nuove ed esclusive edizioni limitate. Al Festival del cinema in Costa Azzurra i look sono tutti Made in Italy Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson presentato in anteprima a metà del Festival di Cannes 2023 (LO SPECIALE), ha segnato ufficialmente il ritorno in grande sulla scena internazionale di Scarlett Johansson, diva planetaria che da qualche tempo compare sotto i riflettori giusto per gli appuntamenti irrinunciabili, come questo sulla Croisette.

La star di Hollywood ha incantato il pubblico col suo fascino e il suo nuovo stile che è frutto della collaborazione speciale siglata con Prada, brand di cui è recentemente diventata testimonial ufficiale e che ha prontamente sfoggiato sul tappeto rosso e a tutti gli altri appuntamenti in Costa Azzurra. Inutile dire che il guardaroba dell'attrice è da favola.

Scarlett Johansson nuova musa di Miuccia Prada Scarlett Johansson è tornata, per la gioia dei suoi fan in tutto il mondo. La femme fatale di Woody Allen e Brian De Palma, anche supereroina dell'universo Marvel, ora è l'ultima magnifica ossessione di Miuccia Prada che l'ha voluta come star del progetto legato alla borsa Galleria. Più che una campagna pubblicitaria, infatti, la iconica bag creata quindici anni fa e oggi rivisitata in chiave ultra pop è stata messa al centro di uno studio che lega arte e moda nella maniera più cara all'azienda Prada, attiva sulle passerelle ma anche nel panorama dell'arte contemporanea.

Il progetto ha chiamato a raccolta l'artista concettuale statunitense Alex Da Corte che ha lavorato sulla borsa insieme a Scarlett Johansson, appunto, bellezza magnetica che pure nel rigore e nella purezza del mondo Prada non smette di essere sensuale e ultra femminile. approfondimento Timothée Chalamet nuovo volto del profumo Bleu de Chanel

Il total look Prada per il Festival di Cannes È una sensualità diversa, ovviamente, quella di Miuccia Prada e di Raf Simons, i due attuali vertici dell'ufficio stile del marchio, più borghese, più sussurrata, più adulta, una sensazione che è stata percepita immediatamente anche dal pubblico di Cannes che ha ammirato la Johansson nel suo long dress rosa, lineare ed essenziale, un modello realizzato esclusivamente per lei dal brand per il red carpet della kermesse. I fan di vecchia data dell'attrice avranno notato che il dettaglio del top reggiseno è un must del guardaroba della Johansson che fin dai tempi in cui era testimonial globale di Dolce & Gabbana ha sempre valorizzato il suo décolleté con corsetti e bustier. A trentotto anni, però, è ora di dare una svolta al look, solo apparentemente più austero. Restano, infatti, le labbra dipinte a tinte smaglianti e i tatuaggi, tantissimi, sempre in bella mostra. GUARDA ANCHE Tutti i video su moda

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Cannes, Scarlett Johansson e Tom Hanks sul red carpet di Asteroid City Sulla Croisette è il giorno della presentazione della nuova pellicola di Wes Anderson, in concorso al Festival. Il regista statunitense è arrivato accompagnato dal suo stellare cast: da Scarlett Johansson a Jason Schwartzman, da Tom Hanks a Adrien Brody, da Bryan Cranston a Steve Carell Al Festival di Cannes è il grande giorno di Asteroid City, film in concorso diretto da Wes Anderson. La pellicola è ambientata in una convention degli Stargazers in una città americana immaginaria nel 1955. Ecco il regista e i protagonisti del film sul red carpet Scarlett Johansson (in foto con Colin Jost) interpreta una famosa attrice che si è come persa nel deserto insieme a sua figlia e fa perdere la testa a Jason Schwartzman, un fotografo di guerra appena diventato vedovo con quattro figli a carico Nella città narrata dal film c’è anche Tom Hanks, nonno dei quattro neo-orfani

La campagna per la borsa Galleria Nelle foto e nei video firmati da Alex Da Corte Scarlett Johansson posa e recita con la sua voce calda in un turbinio di colore e riflessi che raccontano l'ispirazione surrealista che anima la nuova borsa Galleria, una bag a mano coi manici curvi dal design lineare che è un vero evergreen della pelletteria della casa di moda italiana. Disponibile in otto nuove ed esclusive varianti, la Galleria è abbinata negli scatti a un soprabito monocolore che l'attrice tiene chiuso con le mani, replicando un gesto che i fan di Prada conoscono bene perché è così che Miuccia Prada in persona indossa giacche e soprabiti (anche le modelle in passerella spesso sfilano così).

Coi capelli raccolti o acconciati in stile anni Cinquanta e i completi lavanda, pullover e gonna a pieghe, Scarlett Johannson sembra nata per essere una donna Prada. Del resto, l'attrice si è calata nei panni di eroine di metà Novecento molte volte sul grande schermo. Memorabile la sua versione di Janet Leigh in Hitchcock di Sacha Gervasi ma anche Brian De Palma la volle in gonna a tubino e twin set in Black Dahlia. Asteroid City, che è ambientato negli anni Cinquanta, è dunque un ritorno a un passato che suona familiare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prada (@prada) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie