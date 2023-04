Marvel, Scarlett Johansson: "Bello capitolo Avengers, ma ora è chiuso"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“È stato il periodo più bello della mia vita. Fare parte degli Avengers è stato molto divertente. Avevo 26 anni. Ero single, non avevo nessuna responsabilità se non divertirmi”. In una puntata di The Goop Podcast Scarlett Johansson, 38 anni, ha ricordato in compagnia dell’amica e collega Gwyneth Paltrow, che nella saga interpreta la segretaria e moglie di Iron Man Pepper Potts, il periodo trascorso nell’universo Marvel. L’attrice, che ha debuttato nel ruolo di Natasha Romanoff/Vedova Nera in Iron Man 2 e che ha rivestito lo stesso ruolo in pellicole successive, incluso il prequel Black Widow, ha raccontato che “ogni due anni, ci ritrovavamo e lo rifacevamo, eravamo tutti in momenti diversi della nostra vita: qualcuno aveva avuto un figlio, o si era sposato, o aveva divorziato, o risposato, o qualsiasi altra cosa. Ed era come, non so, una cosa tipo un campo estivo per adulti”. Johansson ha però confemato che la sua carriera prenderà ora altre strade: “Ho finito. Il capitolo è chiuso. Ho fatto tutto quello che dovevo fare. Inoltre, tornare indietro e interpretare un personaggio ancora e ancora in quel modo, per un decennio, è un’esperienza così unica”.