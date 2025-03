Iddu - L'ultimo Padrino è stasera in prima tv su Sky. La recensione

Liberamente ispirato alla figura del boss Matteo Messina Denaro e a fatti realmente accaduti, una riflessione, sulle note della colonna sonora firmata da Colapesce, su quanto la mafia e le sue modalità abbiano contaminato la nostra società. Nel cast anche Toni Servillo e Barbora Bobulova. In prima TV lunedì 31 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

"La mafia è bella. Frate', la mafia è giusta", cantava Jake La furia in Inno Nazionale. Parole con ogni probabilità condivise da criminali protagonisti di Iddu, presentato in concorso alla 81.ma Mostra del cinema di Venezia,. La realtà, nel caso del lungometraggio firmato da Fabio Grassadonia e Antonio Piazza è un punto di partenza, non una destinazione. Certo la latitanza di Matteo Messina Denaro tracima in ogni inquadratura. Tuttavia, il film sceglie percorsi inesplorati, strade nuove e tortuose. L’arte interpreta, trasfigura la realtà, non si limita a fotocopiarla con una macchina Xerox. E grazie anche alla suggestiva colonna sonora firmata da Colapesce, il lungometraggio trasfigura la storia recente in una beffarda e amara parabola che rimanda a certe pellicole di Elio Petri.

IDDU – L’ULTIMO PADRINO è in prima TV lunedì 31 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.