Mostra del Cinema di Venezia 2024, Servillo e Germano in Iddu. DIRETTA

Giovedì 5 settembre al Lido si apre la nona giornata della 81esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che vede in Concorso il quinto film italiano in gara, Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, con Elio Germano nei panni del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro e con Toni Servillo. Nella Sicilia dei primi anni Duemila, dopo alcuni anni in prigione per mafia, Catello, politico di lungo corso, ha perso tutto. Quando i Servizi segreti italiani gli chiedono aiuto per catturare il suo figlioccio, Matteo, ultimo grande latitante in circolazione, Catello coglie l'occasione per rimettersi in gioco.





In Concorso ci sono anche il thriller drammatico Stranger Eyes di Siew Hua Yeo su una coppia che, dopo la sparizione della propria bambina, scopre di essere stata a lungo spiata e filmata in ogni momento della giornata, e April di Dea Kulumbegashvili, co-prodotto da Luca Guadagnino, sulla messa in discussione della professionalità di una ginecologa, Nina, dopo la morte di un neonato.



Fuori Concorso, tra le serie tv, è il giorno di M. – Il figlio del secolo di Joe Wright e con Luca Marinelli. Tratta dal romanzo premio Strega di Antonio Scurati, traccia un ritratto moderno e graffiante di Mussolini e della sua ascesa politica, dalla fondazione dei Fasci di Combattimento all’imposizione della dittatura. Tra i film c’è invece il documentario Russians at War di Anastasia Trofimova che, senza autorizzazioni ufficiali, si è guadagnata la fiducia dei soldati e per un anno si è infiltrata in un battaglione russo che si sta facendo strada attraverso l'Ucraina orientale. Ha scoperto un esercito in disordine, soldati disillusi e che spesso faticano a capire per che cosa stanno combattendo