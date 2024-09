Al Lido funestato dal maltempo, le star incontrano il pubblico e i fotografi prima dell'ingresso in sala. La pioggia non ferma la kermesse né l'entusiasmo per i titoli della nona giornata, tra cui spiccano il film italiano in Concorso “Iddu” e la presentazione della serie evento “M – Il figlio del secolo”. Gli scatti dei principali momenti glamour. Tutti al coperto, eccezionalmente – IN AGGIORNAMENTO



A cura di Vittoria Romagnuolo