2/7 ©IPA/Fotogramma

Alia Shawkat, Chiwetel Ejiofor, Adjoa Andoh, Misan Sagay e Mstyslav Chernov arrivano all’imbarcadero elegantissimi. Da sinistra a destra, abbiamo un longdress a fiori per Shawkat, uno smoking per Ejiofor, un abito bicolore nero e bianco per Andoh, un vestito che sembra un lungo blazer dress per Sagay e un completo total black per Chernov





Red carpet Festival Venezia 2024, voti ai look di oggi, da Lady Gaga a Barbara Ronchi