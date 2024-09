Mostra Cinema Venezia, look star da Joaquin Phoenix a Claudia Gerini

Ecco tutto lo stile che sta sfilando in queste ore in laguna, con le mise che si alternano ai moli d’arrivo per raggiungere la kermesse cinematografica. Da Lady Gaga, che opta per un abitino longuette in velluto nero con cappellino coordinato e pumps di Christian Louboutin ai piedi, fino all’abito in fantasia stripes dal retrogusto anni Settanta di Jasmine Sanders, scopriamo tutti i look targati Venezia della giornata di oggi - IN AGGIORNAMENTO



A cura di Camilla Sernagiotto