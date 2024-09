3/12 ©Getty

Barbara Ronchi, vincitrice di un Nastro d'argento per il film Rapito di Bellocchio e candidata due volte ai David di Donatello, vincendo per una volta il premio per il film Settembre, quest’anno è grande protagonista come interprete del film Familia. Anche i suoi look la rendono una prima donna di Venezia 81, come dimostra questo chemisier a pieghe in raso di seta color crema, delicato come un velo di cipria. Dal longdress spuntano le scarpe basse in pelle. Il fil rouge a cui si attiene Ronchi è la semplicità, che è il segreto della raffinatezza



Mostra del Cinema di Venezia, look all'arrivo al Lido da Stefano Accorsi a Caterina Murino