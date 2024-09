10/10 ©Getty

L’attrice americana Chase Sui Wonders, conosciuta per i suoi ruoli come Riley nella serie HBO Max Generation ed Emma nel film commedia horror Bodies Bodies Bodies, opta per una minigonna in denim color beige, camicia azzurra in popeline di cotone portata slacciata sotto cui si vede il bra nero, che riprende i colori di scarpe ballerine con laccetto e hobo bag intrecciata