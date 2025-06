Morte Matthew Perry, secondo medico accetta di dichiararsi colpevole

Salvador Plasencia, il medico sospettato di aver sfruttato la dipendenza da ketamina dell’attore della serie tv cult Friends Matthew Perry, che nell’ottobre 2023 è morto per overdose nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles all’età di 54 anni, ha accettato di dichiararsi colpevole di quattro capi d’imputazione per spaccio di ketamina, come hanno annunciato lunedì 16 giugno i procuratori federali della California. Il dottore, che gestiva un pronto soccorso a Malibu, in Florida, era stato arrestato lo scorso agosto insieme a Jasveen Sangha, la donna descritta dai pubblici ministeri come la “Regina della Ketamina” di Hollywood, e ora rischia fino a 40 anni di carcere. Altri tre imputati, rispettivamente Kenneth Iwamasa, assistente di Perry, Erik Fleming, che avrebbe agito da intermediario, e un altro medico di Los Angeles, Mark Chavez, avevano già accettato accordi in cambio della loro collaborazione. In particolare, Chavez aveva già ammesso di aver contribuito illegalmente alla fornitura di ketamina all’attore, e ora rischia fino a 10 anni di carcere. "[Plasencia] si è comportato essenzialmente come uno spacciatore di strada che vendeva una sostanza pericolosa a qualcuno che sapeva essere dipendente", aveva dichiarato l'assistente procuratore Ian Yanniello lo scorso anno durante l'udienza preliminare a Los Angeles. "Ha detto a un altro paziente che la vittima stava perdendo il controllo, eppure si è comunque offerto di vendere a [Perry] altra ketamina".