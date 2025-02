Matthew Perry: A Hollywood Tragedy, il documentario su Matthew Perry

Il documentario Matthew Perry: A Hollywood Tragedy racconterà le indagini sulla morte dell’attore Matthew Perry, l’indimenticato volto di Friends scomparso il 28 ottobre 2023 per gli effetti acuti della ketamina. In attesa della messa in onda su Peacock il 25 febbraio, il trailer si apre con la registrazione della telefonata del ritrovamento del corpo senza vita di Perry nella vasca da bagno. Lo speciale diretto da Robert Palumbo include sia interviste a insider e giornalisti, sia al procuratore del Distretto Centrale della California Martin Estrada, che ha accusato cinque persone, nello specifico due medici, l’assistente di Perry, un produttore televisivo e una donna soprannominata “Regina della Ketamina” di Los Angeles, di aver fornito all’attore i farmaci che hanno provocato l’overdose fatale (tre di loro si sono dichiarate colpevoli). Ancora, sono vive le testimonianze delle colleghe Morgan Fairchild, che ha interpretato la madre del personaggio di Perry in Friends e secondo la quale l’attore “ha davvero toccato le vite delle persone”, e Courteney Cox, che ha definito l’amico “la persona più divertente in tutto il mondo”. Un altro intervistato, invece, ha aggiunto: “La sua vita è stata travolta dalle dipendenze...Hollywood è piena di persone che incoraggiano. Hanno davvero preso di mira qualcuno vulnerabile”.