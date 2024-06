10/19 ©Webphoto

Sempre nel 2001, Courteney Cox recita insieme a David Arquette nella commedia romantica The Shrink Is In. Interpreta Samantha Crumb, una giornalista di viaggi che si sta riprendendo dalla rottura col suo fidanzato quando la sua psichiatra ha un esaurimento nervoso. Mentre è in studio per cancellare i suoi appuntamenti, arriva un nuovo paziente per la prima seduta e Samantha decide di fingere di essere la psichiatra per fare colpo su di lui. Conoscerà così anche altri pazienti, che la porteranno a mettere in dubbio la sua vita e la sua idea di “uomo perfetto”