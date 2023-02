Courteney Cox ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame

Approfondimenti

26 anni fa Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Chandler e Joey facevano il loro ingresso nelle case degli americani. Trasmessa dalla NBC per 10 anni, fino al 6 maggio 2004, è una delle sitcom più amate di sempre. In attesa della reunion, annunciata per il 2020 ma poi slittata a causa dell'emergenza coronavirus, scopriamo cosa fanno oggi gli attori che hanno prestato il volto ai protagonisti. LA FOTOGALLERY