Scream VI, pubblicato un nuovo teaser del film horror

Come sopravvivere alla visione di un film della saga Scream? I protagonisti del sesto capitolo del franchise hanno dato al pubblico alcuni consigli, come ad esempio avere il telefono con la batteria carica e controllare le scale. L’account Instagram del franchise ha condiviso un nuovo teaser di Scream VI che tra poche settimane debutterà sul grande schermo.

Mettere il telefono in carica qualora si dovesse aver bisogno di chiamare, ma non rispondere, controllare tutte le scale e non lasciare il proprio appartamento, questi sono alcuni dei consigli forniti nel teaser condiviso su Instagram che ha ottenuto più di 40.000 like in meno di ventiquattro ore.