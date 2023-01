Scream VI, trailer ufficiale del film (che mostra anche Jenna Ortega)

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



In queste ore è uscito in rete il trailer ufficiale di Scream VI (da quasi tutti scritto come Scream 6, anche se il titolo originale vede scritto il sei in numeri romani: Scream VI, appunto). È l'attesissimo nuovo capitolo della saga cinematografica horror, un capitolo che è ancora più atteso sulla scia del successo della serie televisiva Mercoledì, dato che nel cast di questo sesto atto dell'epopea filmica che fa di Ghostface un cult degli incubi di tutti noi c’è proprio lei: Jenna Ortega.

La protagonista dello show dei record di Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) - quello diretto da Tim Burton e dedicato alla primogenita della famiglia Addams - interpreterà qui ancora una volta il personaggio di Tara Carpenter.



Paramount ha da poco rilasciato il trailer di questa nuova tacca segnata nella saga nata nell’ormai lontano 1996, quando Wes Craven diede il via a uno dei media franchise slasher più gettonati di sempre, per ora composti da sei film e una serie televisiva (ma sicuramente destinato a lievitare sempre di più).

In queste prime immagini si vede un Ghostface a dir poco scatenato, con una furia sanguinaria che forse nella saga non ha visto precedenti. Il trailer offre un piccolo sguardo anche a Jenna Ortega e alla veterana della saga Courtney Cox, quest’ultima nei panni dell’ormai leggendaria Gale Weathers (ruolo che riprende dai precedenti film dell’epopea).

Scream VI vede il ritorno di Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown dal precedente film, oltre a Hayden Panettiere che riprende il suo ruolo da Scream 4.

Potete guardare i trailer ufficiale di Scream VI nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.