Scream 6, Jenna Ortega e Hayden Panettiere nell'anteprima del film

Scream 6, il ritorno di Hayden Panettiere

approfondimento

Scream VI, tutte le sorprese nel trailer del film con Jenna Ortega

Il sesto capitolo della saga vedrà il ritorno di Kirby Reed, interpretata da Hayden Panettiere. Kirby è stata una delle vittime di Ghostface in Scream 4 del 2011. Nonostante sia stata apparentemente uccisa dal killer, scopriamo adesso che in realtà la ragazza è sopravvissuta. “Ha fatto molta strada – ha raccontato Panettiere a EW, parlando di Kirby - Quello che le è successo ha ovviamente avuto un impatto sulla sua vita, e l'ha mandata in una certa direzione, ma in fondo è sempre la stessa vecchia Kirby. È solo un po' più grande, un po' più saggia, ma altrettanto irriverente”. Le immagini diffuse da EW mostrano il ritorno anche di altri personaggi, tra cui la reporter Gale Weathers (Courteney Cox, per la sesta volta in un capitolo della saga) e il gruppo principale di sopravvissuti di Scream 2022: Melissa Barrera alias Sam Carpenter, Jenna Ortega nel ruolo di Tara Carpenter, Jasmine Savoy Brown nei panni di Mindy Meeks-Martin e Mason Gooding come Chad Meeks-Martin. Ci sarà anche Dermot Mulroney nei panni di un nuovo personaggio, un poliziotto. I sopravvissuti si sono trasferiti da Woodsboro, in California, a New York, proprio per fuggire da Ghostface. “Portare Ghostface a New York aggiunge un elemento completamente nuovo alla storia – ha dichiarato Courtney Cox - Portare il personaggio fuori da una piccola città e metterlo nel cuore della città che non dorme mai è ancora più terrificante”.