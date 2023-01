Jenna Ortega definisce l’horror come un genere “terapeutico”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Jenna Ortega è sulla bocca di tutti, da quando ha ridato vita (nonostante il pallore mortifero) al personaggio di Mercoledì Addams dell'omonima serie televisiva diretta da Tim Burton.

Oggi parliamo di lei però non in quanto protagonista dello show dei record di Netflix (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick): a essere curiose e bizzarre stavolta sono le parole da lei espresse circa il genere horror.

"È davvero così terapeutico, così divertente”, queste le parole dell’attrice, pronunciate in occasione di una sua recente ospitata a The Tonight Show di Jimmy Fallon.



Definire il genere cinematografico che provoca paura e terrore come qualcosa di “terapeutico” non è da tutti, eppure Ortega è riuscita a convincere molti fan.

E non soltanto perché ad affermarlo è stata l’attrice di una serie televisiva che fa comunque parte del genere horror e che ha iniziato l'anno nuovo dimostrando che una nuova generazione potrebbe rilevare il franchise di Scream.



Durante il recente tour promozionale di Scream, Jenna Ortega si è espressa in questa maniera al cospetto di Jimmy Fallon: "Adoro i film dell'orrore. Non so cosa significhi avere del sangue gettato sul viso. E correre in giro urlando un sanguinoso omicidio”.

E ha proseguito affermando: “È davvero così terapeutico, così divertente”.

Alcuni considerano i film dell'orrore come una fonte di ansia, dato che parliamo di prodotti creati proprio per generare paura nello spettatore.



Altri invece (come Ortega) li vedono diversamente, notando subito come l’horror sia palesemente finto e quindi riuscendo a godersi le pellicole annoverabili a questo filone come puro entertainment.

Come nota il giornalista Shawn Van Horn su un articolo apparso in queste ore sul magazine statunitense Collider, il motivo per cui alcuni spettatori di film horror riescono a godersi quell'esperienza non come qualcosa di ansiogeno ma, al contrario, come qualcosa di liberatorio e catartico è “in parte dovuto al fatto che, con l'orrore, abbiamo il controllo. Quando la posseduta Regan (Linda Blair) gira completamente la testa nel film L’Esorcista, è un'immagine spaventosa, ma senza alcuna vera minaccia. Quando Michael Myers perseguita Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) in Halloween, siamo al sicuro. L'Uomo Nero non può vederci. Non ci sta cercando. Questo vale per gli zombie che sfondano porte sbarrate e strappano budella, assassini mascherati che si scatenano contro adolescenti nei boschi o alieni che attaccano nell'oscurità dello spazio. Sappiamo che non è reale, quindi è come un ottovolante, ma senza la minaccia di essere ferito. La cosa brutta nel film non può prenderci”.