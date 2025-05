8blevrai presenta l'album Freddo: "Nella vita vado controcorrente"

E' un progetto, maturo, consapevole, in cui 8blevrai affronta temi differenti lasciando spazio all’amore, all’amicizia, alla famiglia e al desiderio di riscatto e all’ambizione di un giovane uomo che si è salvato grazie alla musica. Centrali rimangono le origini marocchine e la cultura dell’artista, che da sempre hanno saputo dare ai suoi pezzi ancora più personalità, consentendogli di distinguersi dagli altri suoi colleghi e farsi strada nella scena hip hop attuale, diventandone uno dei portavoce più talentuosi e apprezzati. A parlare è anche questa volta la strada, quella che è sempre stata fonte di ispirazione per il rapper, da cui ha tratto la forza necessaria per andare avanti, anche grazie al supporto di coloro che, come lui, hanno dovuto fare i conti con il Freddo dell’asfalto.

Otmen partiamo dalla storia di Freddo, un album molto diretto, un album di rivincite ma anche molto intimo: è stato complicato metterti così a nudo?

Non lo è stato in realtà, la musica la vivo in modo spontaneo ed è il migliore modo per farlo. Dal punto di vista personale mi è venuto immediato, sono in una situazione in cui senza stare troppo a pensarci quello che vivo lo riporto in musica.

Facciamo un passo indietro: esattamente cinque anni fa usciva Desolè dove dicevi che non bevi dal fiume ma vuoi la sorgente: Freddo è la sorgente? Oggi credi di più ai sogni e a quello che brilla?

Freddo è la sorgente, è l'origine di tutto, di quello che verrà dopo. Nei sogni ci credo sempre, da quando è partito quello della musica: crederci aiuta a raggiungere gli obiettivi. Non credo a tutto quello che brilla, a volte vedo più luce dove le cose non brillano. Sovente mi donando: le luci di una vetrina sono vere?

In Miseria dici "siamo l'anarchia": cosa significa oggi essere anarchici?

Ognuno può esserlo su quello in cui crede, ognuno sa su cosa andare contro. Ci sono cose che vedo e non mi vanno bene e cerco di non farmi trasportare da come le vivono gli altri, vado controcorrente, non mi faccio contagiare da quello che fa male alla massa.

Energie è una bella canzone d'amore: "è una questione di energie, quando mischio la mia alla tua, si sente che stiamo bene". E' difficile scrivere d'amore in maniera sincera nella stagione dei social?

Non sono legatissimo ai social, per me è stato difficile anche verso me stesso, fatico ad aprirmi parlando di questo tema. il brano nasce senza pensare troppo a un pezzo d'amore: quando è stato scritto poi ascoltandolo è stato complesso metabolizzarlo. Qui parlo di amore non nei social ma nelle difficoltà è con me stesso. E' stato fatto in modo delicato perché tendo a nasconderlo pure a me stesso

Sempre in Energie dici che si sta bene insieme "anche se dico le bugie": mi dici una bugia che hai detto per amore?

E' un bisticcio di concetti, il tema è: non ti voglio ma ti voglio tanto. E' una protezione verso me stesso.

"Non mi hanno dato un lavoro me lo sono creato" dici in Carillon: è la visione rap del sogno americano? Ti consideri un sognatore?

Per me il concetto è che se non mi danno qualcosa me lo vado a prendere, se questo è il sogno americano allora va bene. Oggi nessuno ti dà niente, neanche per un caffè, neanche un sorriso, e il mio stile di vita è conquistarlo. Sono un sognatore ma anche molto realista che naviga tra questi due mari: è bello sognare con i piedi per terra, valutare dove si è e cosa si può fare con i sogni in base al momento che stai vivendo.

Perché al Fratellino consigli di lasciare stare la fantasia?

La fantasia non è la realtà. E' importante non credere alle promesse delle persone o immaginare cose che non sono ed è altrettanto importante guardare la realtà. Dunque sogna conscio di dove sei.

Se risolvere i problemi da solo è ciò che renderà uomini, dove è finito il concetto di amicizia?

Rimane sempre l'amicizia, gli amici ti supportano su alcune cose, ma determinati temi devi risolverli tu. Se hai problematiche personali con te stesso, un amico non può aiutarti, al massimo può fornirti un consiglio, ma se non ti muovi nessuno risolverà la questione per te. Ognuno ha i suoi problemi con i quali confrontarsi.

In Io Sono Freddo e in Carillon citi tua mamma: prima per la lontananza e poi perché puliva le case. Quanto è importante la famigli per te?

La famiglia è tutto, è la vera ricchezza che ho nonostante siamo dispersi per il mondo; per me è comunque vicinanza. E' la ragione per vincere tutti i giorni.

Possiamo dire che oggi hai imparato, almeno un po', ad asciugare le lacrime del diavolo?

Non sono proprio asciutte ma si cerca di capire...come posso asciugare le mie lacrime? Quelle del diavolo sono vecchie e rimangono sempre.

Che accadrà nelle prossime settimane della tua vita artistica?

Continuo a fare musica, presto ne uscirà di nuova. Come live stiamo lavorando, ci sono già un po' di date in giro. Giungeranno belle novità più avanti. Pensa che io ho già in testa ho un prossimo progetto. Su Freddo ho ottimi feedback, oggi sono contento e sereno anche se che so che la strada è ancora lunga.