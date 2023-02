Scream 6, pubblicati i poster del film

Cinema

Scritto e diretto da John Swab, Candy Land affronta in chiave horror slasher il tema della prostituzione e della religione. La protagonista è Remy (Olivia Luccardi), una ragazza a ingenua e devota che si ritrova esclusa dal suo culto religioso. La giovane si unisce , quindi, alle Lizards , le prostitute frequentate dai camionisti di cui fanno parte Sadie (Sam Quartin), Riley (Eden Brolin), Liv (Virginia Rand) e Levi (Owen Campbell). Uscito a gennaio negli States, il lungometraggio non ha ancora una distribuzione italiana

Skinamarink , horror indipendente canadese diretto da Kyle Edward Ball con Jaime Hill, Lucas Paul, Ross Paul, Dali Rose. Il film racconta la storia di una coppia bambini si svegliano nel cuore della notte e scoprono che il padre è scomparso e tutte le finestre e le porte della loro casa sono svanite. Diventa virale perché finito illegalmente su internet, il lungometragguio è uscito in gennaio negli Stati Uniti. Ancora non si conosce la data dell'eventuale distribuzione italiana

There’s something wrong with the children di Roxanne Benjamin con Alisha Wainwright, Zach Gilford, Amanda Crew, Carlos Santos, Briella Guiza, David Mattle. Prodotto dalla Blumhouse e recenisito positivamente da Stephen King, il film è incentrato su due coppie che decidono di trascorrere un weekend nei boschi. Ma durante la gita ai bambini di una delle coppie pare essere accaduto qualcosa di terrificante. Uscito a gennaio, il lungometraggio non ancora una distribuzione italiana