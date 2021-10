Scream, trailer italiano del reboot con Courteney Cox e Neve Campbell

Il cast nel reboot di “Scream”

Nel cast del reboot del celebre cult horror anni ’90, torneranno molti volti noti che hanno preso parte ai capitoli della stessa collana. Un’occasione unica per rincontrare i sopravvissuti Neve Campbell - che vestirà di nuovo i panni di Sid Sisney Prescott – ma anche Courteney Cox che interpreterà Gale Weathers e David Arquette nel personaggio di Dewey Riley. Con loro una ricca generazione di nuovi talenti, molti dei quali abbiamo avuto modo di conoscere nelle serie televisive e pellicole più in voga dell’ultimo periodo, da Melissa Barrera a Kyle Gallner, passando per Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, ma anche Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar. I film è diretto da Tyler Gillet e Matt Bettinelli-Olpin, con la sceneggiatura di James Vanderbilt e Guy Busick. Il nuovo atteso capitolo di “Scream” sarà il primo film del franchise non diretto da Wes Craven, scomparso nel 2015 a causa di una malattia.