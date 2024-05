Friends, Courteney Cox omaggia il personaggio di Monica su Instagram

La star famosa per la sua interpretazione di una delle protagoniste femminili della celebre sitcom ha fatto una simpatica parodia dei suoi capelli ribelli a causa dell'umidità di Miami, ispirandosi al suo mitico personaggio. In un video sui social, si vede l’attrice con i capelli lisci che si trasformano in ricci voluminosi appena esce all'aperto, accompagnata dalla famosa battuta di Monica: "È l'umidità!"



Courteney Cox ha voluto fare un divertente omaggio al personaggio che l’ha resa celebre, la sua mitica Monica Geller di Friends.

La star, diventata famosa per la sua interpretazione di una delle protagoniste femminili della celebre sit com che ruota attorno alla caffetteria Central Perk (e all’appartamento di Monica, anche), ha fatto una simpatica parodia dei suoi capelli ribelli a causa dell'umidità di Miami, ispirandosi al suo personaggio. In un video su Instagram (che potete guardare in fondo a questo articolo), si vede l’attrice con i capelli lisci che si trasformano in ricci voluminosi appena esce all'aperto, accompagnata dalla famosa battuta di Monica: "È l'umidità!". I fan della serie hanno apprezzato il riferimento, commentando con altre battute iconiche.

Friends è andato in onda per 10 stagioni dal 1994 al 2004. Courteney Cox ha recitato insieme a Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, il compianto Matthew Perry (scomparso da pochi mesi), Matt LeBlanc e David Schwimmer.

Potete guardare il video in cui Courteney Cox cita Monica Geller nella clip che trovate in fondo a questo articolo.



La celebre battuta di Monica: "È l'umidità!"

Mercoledì 22 maggio 2024, Cox, 59 anni, ha condiviso su Instagram un video durante il suo viaggio a Miami. Nella clip, l’attrice è all'interno di un appartamento, ha i capelli lisci e dice "Amo Miami!" mentre apre la porta ed esce sul terrazzo. Appena all'esterno, i suoi capelli diventano ricci, e Cox spiega il cambiamento citando la famosa battuta di Monica: "È l'umidità!". Courteney Cox si è divertita a prendere in giro i suoi capelli resi ribelli dall'umidità di Miami, ispirandosi al suo personaggio di Friends.

Monica ha pronunciato per la prima volta la frase durante un episodio della nona stagione di Friends intitolato The One in Barbados Part 1, quando il gruppo di amici messi a titolo va in vacanza ai Caraibi. I capelli di Monica diventano sempre più voluminosi a causa dell'umidità, e i suoi amici non mancano ovviamente di prenderla in giro. Alla fine Monica, esasperata, esclama: "È l'umidità!"

approfondimento Matthew Perry, l'omaggio di Courteney Cox con un video di Friends

I fan hanno ricordato altre battute dell'episodio Nei commenti al post di Cox, i fan di Friends hanno ricordato alcune battute dell'episodio. Uno ha scritto: “Sono venuto con Monica, me ne vado con Weird Al”, riferendosi a "Weird Al" Yankovic, pseudonimo di Alfred Matthew Yankovic, che è il celebre cantautore, fisarmonicista, attore e comico statunitense celebre anche per la sua capigliatura super riccia e vaporosa. Un altro commento collezionato su Instagram dal video di Cox recita invece: “Stai andando via con le Supremes?”. Non è la prima volta che Cox cita i suoi personaggi passati: l’attrice non ha mai evitato di scherzare sui look dei suoi personaggi passati. A gennaio 2024 ha pubblicato un video su Instagram in cui reagiva ad alcuni dei suoi look più memorabili, incluso quello di Gale Weathers in Scream 3 con la frangetta. Potete guardare il video in cui Courteney Cox cita Monica Geller nella clip che trovate in fondo a questo articolo.



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Courteney Cox (@courteneycoxofficial) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie