Friends, Courteney Cox serve ai tavoli nel vero Central Perk: VIDEO

Si è così ritrovata ancora una volta negli studi di Warner Bros. Un luogo dell’anima per la Cox, considerando come proprio lì si giravano le puntate di “Friends”, una delle sitcom più celebri al mondo, che le ha cambiato la vita. Per l’occasione ha così deciso di tornare nei panni di Monica Geller, il suo storico personaggio, rimettendo piede al Central Perk .

Alcuni fan si sono ritrovati a essere serviti dall’attrice, che si è anche prestata alla cassa per l’acquisto di gadget dedicati a “Friends”. Il filmato completo, decisamente esilarante, è stato pubblicato sul suo profilo Instagram, collezionando un gran numero di mi piace. Ad arricchire il tutto anche una colonna sonora a tema. Si tratta di “ Trouble with Boys ” di Loreta, che fa da base alla routine di Monica e Ross, una delle scene iconiche dei due fratelli.

I tantissimi turisti che decidono di cimentarsi in un giro turistico attraverso gli studi di Warner Bros hanno la chance di scoprire il Central Perk. Parte di esso è stata ricreata, con tanto di iconico divano. Courteney Cox ha così deciso di rimboccarsi le maniche e seguire le orme di Rachel. Per una volta è stata Monica a servire dei caffè nell’iconico bar.

View this post on Instagram

Shining Vale, cosa sappiamo

approfondimento

Friends, la reunion: tutte le guest star. FOTO

Il nuovo progetto di Courteney Cox è “Shining Vale”, come detto. Si tratta di una serie comedy horror che farà il proprio esordio su Starzplay, in streaming, nel corso del 2022. La produzione prevede 8 episodi e la trama ruota intorno a una famiglia ricca di problemi che decide di trasferirsi da una grande città a una cittadina. Hanno inoltre optato per una casa dal passato complesso, dal momento che lì sono accaduti dei fatti terribili in passato.

Nessuno pare accorgersi delle cose strane che accadono, tranne Patricia “Pat” Phelps, interpretata proprio da Courteney Cox. La donna è convinta d’essere depressa e posseduta. In passato è divenuta celebre grazie a un romanzo sull’emancipazione femminile, ricco di droga e alcool. Sono trascorsi 17 anni da allora e Pat è sobria e insoddisfatta della sua vita. I suoi figli la odiano e il rapporto con suo marito è pessimo. Non ha mai scritto il suo secondo romanzo e questo trasferimento è forse l’ultima chance per riprendere in mano la sua vita.