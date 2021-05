1/24 ©HBO

Habemus reunion di FRIENDS! Finalmente è arrivato il momento di rivedere insieme Rachel, Ross, Monica, Joey, Phoebe e Chandler: prepariamo i fazzoletti! Scherzi a parte, l'evento sarà disponibile, in prima tv per l'Italia, giovedì 27 maggio alle 9.00 (in contemporanea con gli USA, dunque in versione originale sottotitolata) su Sky Atlantic, on demand e in streaming su NOW. La sera, alle 21.15 arriverà poi la versione doppiata in italiano, su sky Atlantic e su Sky Uno.

