Va in onda su Italia 1, venerdì 10 gennaio, la pellicola del 2005 prodotta da Luc Besson. Nel cast, Jason Statham e Alessandro Gassmann. Il film racconta le vicende di un mercenario che decide di cambiare lavoro per diventare l’autista di una nota famiglia di narcotrafficanti. Il suo compito è accompagnare a scuola il figlio del capofamiglia, finché il bambino non viene rapito