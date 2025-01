1/28

Alireza Djebbelly, detto Reza, è nato in Iran, che ha lasciato a 12 anni, ed è cresciuto a Parigi, dove non aveva soldi per ordinare un caffè. Dopo aver lavorato come operaio e studiato Economia, ha viaggiato in Europa in ruoli manageriali e ha imparato le "culture culinarie". Nel 2002, a Roma, "ho percepito lo stesso calore nelle persone" dell'Iran. Reza ha quasi una “doppia personalità”: solo a lavoro è preciso e freddo. "La cucina è un mondo in cui mi isolo, dove posso sperimentare", dice

