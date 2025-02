MasterChef 14, la finale con ospite chef Mauro Colagreco. DIRETTA

Ospite della finale è lo chef argentino di origine italiana Mauro Colagreco, rappresentante dell'alta cucina a livello internazionale, con la sua firma in 27 ristoranti in giro per il mondo. Lo "chef globale del nuovo secolo" e chef del ristorante Mirazur con 3 stelle Michelin a Mentone, in Francia, che ha tre ettari di giardini coltivati a verdura e frutta poi servite nel menù in base alla cultura agricola della biodinamica, porta per la Mystery Box due ingredienti: il piccione e il cedro