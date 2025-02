Chi è Jack, finalista di MasterChef 14

Il giovane aspirante chef milanese accede all'ultimo atto della gara insieme ad Anna, Mary e Simone. Chi tra i quattro cuochi amatoriali si aggiudicherà il gradino più alto del podio nella finale di MasterChef Italia? Scoprilo giovedì 27 febbraio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW

Anna, Jack, Mary e Simone: il nuovo MasterChef italiano è uno di loro. L'ultimo appuntamento di questa stagione di MasterChef Italia si preannuncia carico di adrenalina per i quattro aspiranti chef rimasti in gara. Tra questi, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli decreteranno il vincitore. Appuntamento giovedì 27 febbraio – in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Nell'attesa, ripercorri alcune delle tappe fondamentali che hanno portato Jack in finale.

Chi è Jack Arriva da Cesano Boscone, in provincia di Milano, il 26enne Jack (Jacopo) Canevali. Un video virale sul suo profilo Instagram lo avvia alla carriera di content creator da milioni di views e, da qualche anno, lavora come social media manager per aziende o brand. Dopo un'infanzia serena, con la separazione dei genitori vive un'adolescenza turbolenta, ma grazie a una relazione importante comincia a porsi degli obiettivi precisi. Da qualche anno si dedica alla creazione di profili social ed è stato in Australia, dove ha seguito le pagine social di una focacceria, e a Malta, dove ha collaborato con una Club House americana di content creators. Si definisce lunatico e sincero, non le manda a dire e dice sempre la sua.

Il sogno di Jack Il sogno del giovane milanese è quello di diventare un private chef e declinare i suoi profili social "verso il mondo della cucina, perché ormai il mio lavoro mi ha stancato". Il suo stile in cucina è "caotico perché amo mischiare sapori e ingredienti che arrivano da tutto il mondo". Il Live Cooking e l'accesso alla MasterClass Ai Live Cooking Jack ha conquistato il grembiule bianco con Pancia di maiale all'orientale contaminata, pancia di maiale alle spezie con jus al cocco, porro bruciato con coriandolo e sommacco e cardoncello. Grazie al sostegno della Chef Chiara Pavan e ai consigli della sua amata nonna, il giovane ha ottenuto tre sì e l'accesso diretto alla MasterClass. Il viaggio di Jack a MasterChef Dopo l'ingresso nella Masterclass, ha cucinato una serie di ottimi piatti e ha sfiorato un duello dopo lo Skill Test in omaggio allo chef Gualtiero Marchesi con lo chef Davide Oldani. Jack ha vinto la Golden Pin nella Mystery Box Green con Eco, cardoncello piastrato, carote e piselli sbollentati, salsa con gambi di porro, foglie di carota e yogurt. Nello Skill Test con la chef Hélène Darroze, dopo tre intensi step, ha battuto Katia nel duello finale a colpi di Bocadillo Mallorquin e, emozionatissimo, si è commosso.



A un passo dalla finale, nel penultimo appuntamento con lo Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, ha presentato Connubio, seppia marinata con zenzero, cozze in lemongrass e birra, salsa all'albicocca e crema di labneh e melanzana con bardiccio saltato. Nel Pressure Test l'aspirante chef ha proposto Jaki, ostriche e pisellini alla griglia con salsa yuzu, cocco, tobiko e acqua di ostriche e insalata di kiwi e soia. Nonostante gli errori nell'impiattamento, Jack ha superato la prova ed è salito in balconata nella Top 4. Riuscirà a conquistare il gradino più alto del podio?