MasterChef Italia 14, chi sono i quattro finalisti. FOTO

Anna, Jack, Mary, Simone e Franco hanno affrontato una Mystery Box a tema "matrimonio" con la "coppia di fatto" della scorsa edizione, Eleonora e Niccolò. Hanno poi sostenuto l'Invention Test sulla cucina scandinava con chef Amanda Eriksson. E dopo l’ultima Esterna nel ristorante Quattro Passi di chef Antonio Mellino, il Pressure Test ha visto uscire di scena Franco. I "Fab Four" che si sfideranno in finale sono Anna, Jack, Mary e Simone. Giovedì prossimo alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW