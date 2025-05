Ridley Scott gira ad Avezzano, la città abruzzese diventa un set

La magia del cinema approda ad Avezzano , nel cuore dell’Abruzzo, dove il paesaggio urbano si trasforma per accogliere uno dei registi più celebrati di Hollywood: Ridley Scott . Il celebre autore di capolavori come Blade Runner, Alien, Il Gladiatore e The Martian ha scelto la zona industriale della città per girare alcune scene del suo nuovo film — attualmente noto solo con il titolo in codice TDS — che si preannuncia come un’opera a forte impatto visivo e narrativo, ambientata in un futuro distopico.

Un elemento che ha subito catturato l’attenzione è la pianificazione di una spericolata scena d’azione : l’atterraggio di un aereo Cessna lungo via Cavour , nel cuore della zona industriale. L’operazione sarà realizzata con la massima cura per la sicurezza, grazie alla presenza di un pilota acrobatico professionista , che eseguirà la manovra con estrema precisione, offrendo agli spettatori una sequenza che promette grande spettacolarità.

Una vetrina importante per L'Abruzzo

A rendere possibile questo evento straordinario è anche la sinergia con il Comune di Avezzano, che ha supportato il progetto fin dalle fasi preliminari. Come confermato dall’assessora alla Polizia Locale, Cinzia Basilico, gli uffici tecnici e la Polizia municipale sono stati coinvolti fin da subito in riunioni organizzative coperte da riserbo, culminate in una convenzione tecnica approvata dalla giunta comunale. Questa prevede l’intervento della Polizia locale per la gestione della viabilità e della sicurezza, con costi interamente coperti dalla produzione.

“Siamo orgogliosi di accogliere una produzione cinematografica di questo livello nella nostra città”, ha dichiarato l’assessora Basilico. “È un’occasione unica per Avezzano, non solo dal punto di vista culturale, ma anche per le ricadute economiche e di immagine sul territorio”.

Non è solo una questione di spettacolo. La presenza di una produzione internazionale come quella guidata da Ridley Scott rappresenta anche una vetrina importante per l’intero Abruzzo, che sempre più spesso viene scelto come location alternativa alle grandi città, grazie ai suoi paesaggi versatili e alla collaborazione efficace delle istituzioni locali. In tempi in cui il cinema tende a decentralizzarsi per trovare nuove ispirazioni visive e costi di produzione più contenuti, Avezzano dimostra di poter competere con scenari ben più blasonati.

L’identità del film resta ancora avvolta nel mistero: nessun dettaglio ufficiale sulla trama, sul cast o sulla produzione è trapelato, alimentando la curiosità di cinefili e addetti ai lavori.