Il Gladiatore II, dall'11 maggio su Paramount+

Il sequel del film premio Oscar, ancora una volta diretto da Ridley Scott, con Paul Mescal protagonista, arriva in streaming

L’attesa è finita: Il Gladiatore II di Paramount Pictures arriva in streaming su Paramount+ a partire dall’11 maggio. Il sequel de Il Gladiatore è ancora una volta diretto dal pluripremiato regista Ridley Scott.

La trama

Il Gladiatore II continua l'epica saga di potere, intrigo e vendetta ambientata nell'antica Roma. Anni dopo aver assistito alla morte del venerato eroe Massimo per mano di suo zio, Lucio (Paul Mescal) è costretto a fare il suo ingresso al Colosseo dopo che la sua terra è stata conquistata dai tirannici imperatori che ora guidano Roma con il pugno di ferro. Con la rabbia nel cuore e il futuro dell'Impero in gioco, Lucio deve guardare al suo passato per trovare forza e onore e restituire la gloria di Roma al suo popolo.