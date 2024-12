Il Gladiatore 3, le riprese dovrebbero iniziare nel 2026

Cinema

Dopo le tappe in Australia e Giappone, il sequel del kolossal di Scott arriva nel Regno Unito. All'appuntamento a Londra, in una Leicester Square allestita come un'arena antica e illuminata dal fuoco delle torce, il cast del film capitanato da Paul Mescal ha incontrato il Sovrano britannico che a Buckingham Palace ha celebrato i cento anni della Film and TV charity, ente benefico di cui è patrono. La pellicola esce oggi nelle sale italiane A cura di Vittoria Romagnuolo