La star di Hollywood, assolta dalle accuse di molestia sessuale, riceverà nel corso del Gala del 20 maggio del Better World Fund il Premio per l'Eccellenza al Cinema e in Televisione. Il suo passaggio sul tappeto rosso non è stato confermato

Kevin Spacey è atteso a Cannes per l'evento di Gala organizzato dal Better World Fund, la no-profit che si occupa di filantropia e programmi culturali, che quest'anno compie dieci anni dalla sua fondazione. L'attore statunitense, icona del grande e piccolo schermo, riceverà l'Award for Excellence in Film and Television, premio che riconosce il suo impatto sul cinema e le arti.

Spacey, che è stato al centro di uno scandalo per molestie sessuali, cui è seguito un processo che ha stabilito il proscioglimento delle accuse nel 2023, torna sulla Croisette nella stagione in cui tornerà anche sul set per nuovi progetti già annunciati. Alcune voci di corridoio lo danno tra gli ospiti del red carpet del 20 maggio del Festival di Cannes, kermesse in corso fino a sabato 24 maggio, ma non ci sono, per ora, conferme in merito.

Il premio alla carriera martedì 20 maggio a Cannes Sono passati quasi due anni dalla sentenza che ha assolto Kevin Spacey da tutte le nove accuse per reati di natura sessuale venuti fuori nell'ambito del caso Harvey Weinstein.

L'attore, pronto a tornare in campo dopo la pausa legata agli scandali, sarà a Cannes per ricevere il Premio per l'Eccellenza al Cinema e in Televisione che gli ha assegnato il Better World Fund, per la sua "intelligenza artistica" e per il suo "'impatto sul cinema e sulle arti".

Il riconoscimento - in sostanza, un premio alla carriera - segue quello consegnato a Spacey a Taormina nell'ambito dei Nations Awards lo scorso luglio.

Anche in quel caso, la star vincitrice di due Oscar (per American Beauty e I soliti sospetti), aveva avuto un premio alla carriera.

Di norma, le celebrità presenti a Cannes nei giorni in cui è in corso il Festival, anche quelle che partecipano a eventi collaterali, sono invitate a sfilare sotto i riflettori della kermesse. Il prossimo progetto di Spacey, il thriller Awakening, sarà presentato al Marché du Film, in programma in Costa Azzurra dal 13 al 21 maggio. Le star dei film presentati in questo circuito riservato agli addetti ai lavori non sfilano sul tappeto rosso ma Spacey, il cui nome non è stato ancora confermato tra gli ospiti del red carpet del 20 maggio, potrebbe rappresentare un'eccezione.