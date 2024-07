Kevin Spacey riceverà il premio alla carriera a Taormina.

Spettacolo

Scandalo Kevin Spacey, dal processo all'assoluzione. LA FOTOSTORIA

Dalle prime accuse di molestie sessuali nei confronti di Anthony Rapp, datate 2017 alla sentenza del 2023 che lo ha giudicato non colpevole di violenza sessuale, dall'intervista rilasciata a Piers Morgan in cui rivela di essere in bancarotta per via delle spese legali a Spacey Unmasked, al documentario in 2 parti in onda su Discovery Channel + in onda da venerdì 14 giugno 2024, ripercorriamo le principali tappe dello scandalo che ha colpito l'attore due volte premio Oscar

Nato a South Orange, il 26 luglio del 1959, Kevin Spacey è un attore e produttore cinematografico statunitense. Nel corso della sua carriera ha vinto 2 volte il Premio Oscar, nel 1996 come migliore attore non protagonista per I soliti sospetti e nel 2000 come miglior protagonista per American Beauty. Dal 2013 al 2017 ha interpretato il ruolo di Frank Underwood, nella serie tv House of Cards - Gli intrighi del potere, grazie al quale ha vinto un Golden Globe, 2 Screen Actors Guild Award e ha ottenuto 5 candidature consecutive al Premio Emmy.

Il 29 ottobre 2017, nell'ambito del caso Harvey Weinstein, Spacey viene accusato di molestie sessuali da parte dell'attore Anthony Rapp per un fatto risalente al 1986, quando Spacey aveva 26 anni e Rapp solo 14: poco dopo l'esplosione del caso Spacey fa coming out dichiarando la propria omosessualità e chiedendo scusa a Rapp, affermando inoltre di non ricordarsi dell'accaduto poiché era ubriaco