Kevin Spacey in lacrime da Piers Morgan: "Non ho più niente"

Kevin Spacey ha concesso una rara intervista al programma Piers Morgan Uncensored, scoppiando in lacrime e sostenendo di non avere più nulla, di essere in bancarotta.

L'anno scorso, è stato dichiarato non colpevole in un tribunale del Regno Unito di aver aggredito sessualmente quattro uomini mentre era direttore artistico dell'Old Vic Theatre di Londra. In quel caso, è stato assolto da nove capi d'accusa relativi a fatti avvenuti tra il 2004 e il 2013.

Rapp ha citato in giudizio Spacey per aggressione sessuale e violenza sessuale nel settembre 2020. Due anni dopo, in un tribunale civile federale, Spacey è stato dichiarato non responsabile di tutte le accuse.

Morgan ha chiesto se quelle esperienze fossero consensuali o se fossero respinte e considerate non consensuali dai destinatari. “Poi dovrebbero farti sapere che non vogliono farlo, così puoi capire che è non consensuale e fermarti”, ha detto Spacey. Morgan ha detto che, dato il suo ruolo a Hollywood, se Spacey avesse cercato attori più giovani e meno esperti, i destinatari potrebbero non essere onesti riguardo al consenso, dato il dinamismo del potere. A quel punto lui ha risposto: “Sì, e ancora, riconoscendo questo, capendolo e facendo un voto che non accadrà mai più per il resto della mia vita. Non mi comporterò mai più come facevo prima, mai più”, ha detto Spacey.

Spacey ha ammesso nell'intervista con Morgan di aver avuto "comportamenti sbagliati" toccando qualcuno sessualmente in un modo che all'epoca non sapeva non fosse gradito. Morgan lo ha sfidato, rispondendo che alcuni considererebbero quello un palpeggiamento. “Sono d'accordo che la parola 'palpeggiamento' sia una parola molto strana. Personalmente, ho accarezzato le persone. Sono stato gentile con le persone. Questo è il mio modo di essere. Stai facendo un'avance a qualcuno, non vuoi essere aggressivo, vuoi essere gentile e vedere se risponderanno positivamente. Penso che la parola stessa non sia una parola che associo alla mia esperienza”, ha detto Kevin Spacey.

LE CONSEGUENZE

Spacey ha rivelato che, in seguito alle accuse del 2017, ci sono stati "un paio di volte in cui è stato molto buio e quando ero al mio punto più basso". Ha risposto alle accuse di Rapp in una dichiarazione in cui ha anche fatto coming out come gay, cosa che con il senno di poi ha detto essere stata "una cattiva dichiarazione". “Avrei dovuto fare dichiarazioni separate sulla mia sessualità e sulla sua accusa", ha detto Spacey. "Suppongo che l'unica cosa che posso sperare è che ora che siamo stati in grado di dimostrare in un tribunale federale nel 2022 che l'accusa di Anthony Rapp non era mai avvenuta, non si era verificata, la gente capirà che venivo da un luogo in cui nel profondo del mio cuore non credevo fosse successo", ha detto a Morgan. "Ero un po' spinto all'angolo”.

Spacey ha detto che prima delle accuse, era stato estremamente riservato nel parlare della sua vita personale e della sua sessualità. “È stato solo insolito per me trovarmi in un posto dove mi va bene avere conversazioni su cose che per molto tempo sono stato così determinato a tenere lontane dalla gente, che ora mi sembra di non avere nulla da nascondere e ora voglio vivere una vita più aperta di quella che facevo prima”, ha detto Spacey a Morgan. Dopo che sono emerse le accuse, è andato in terapia, e dopo aver partecipato a diversi programmi, ha detto: “Credo assolutamente di essere una persona migliore”. L'attore ha poi aggiunto: “Ci sono stati momenti di arroganza. Ci sono stati momenti di ego. Sono enormemente grato che il mio obiettivo sia cambiato. Il mio obiettivo non è più essere il miglior attore: il mio obiettivo ora è essere un uomo di buon carattere”.