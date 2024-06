Scandalo Kevin Spacey, dal processo all'assoluzione. LA FOTOSTORIA

Dalle prime accuse di molestie sessuali nei confronti di Anthony Rapp, datate 2017 alla sentenza del 2023 che lo ha giudicato non colpevole di violenza sessuale, dall'intervista rilasciata a Piers Morgan in cui rivela di essere in bancarotta per via delle spese legali a Spacey Unmasked, al documentario in 2 parti in onda su Discovery Channel + in onda da venerdì 14 giugno 2024, ripercorriamo le principali tappe dello scandalo che ha colpito l'attore due volte premio Oscar