I lavoratori del cinema incontrano il ministro Giuli: "Aperto dialogo"

La riunione, indetta per cercare un percorso condiviso per la riforma del Tax Credit, è durata due ore e mezza e ha ottenuto risultati positivi

La lettera a Giuli

La richiesta fondamentale è quella di individuare un percorso condiviso per la riforma del tax credit, come evidenziato già dalla lettera che ha raccolto oltre 500 firme. "La situazione lavorativa e produttiva del cinema italiano è indubbiamente in crisi - esordiva la lettera -. Negli ultimi due anni il quadro di complessiva incertezza normativa e i ritardi, generati in primis dall’operato del Governo nella gestione della riforma del Tax credit, hanno causato una crisi di sistema che ha colpito molte produzioni, soprattutto le più piccole e indipendenti, e ha lasciato senza lavoro centinaia di lavoratrici e lavoratori, a cui manca anche un sostegno al reddito per il 2025 e un sussidio di recupero salariale e contributivo per il 2024". Tra i fimatari figurano i nomi di Paolo Sorrentino, Ferzan Ozpetek, Paola Cortellesi, Pierfrancesco Favino, Jasmine Trinca, Marco Bellocchio, Mario Martone, Nanni Moretti, Valeria Golino e degli attori che proprio il 6 giugno hanno accompagnato le maestranze nell'incontro col ministro.