La cantautrice americana e l'attore irlandese sono stati avvistati insieme per la prima volta la scorsa estate a Londra e, nonostante i rispettivi impegni, sembrano parecchio affiatati. Ecco cosa sappiamo della loro love story



Con l'arrivo de Il Gladiatore II nelle sale di tutto il mondo (in Italia è già uscito lo scorso 14 novembre, negli USA arriverà venerdì 22 novembre), Paul Mescal, già protagonista della scena mediatica, è davvero ovunque, pronto a commentare la sua esperienza con Ridley Scott in quello che è, a tutti gli effetti, il primo blockbuster della sua carriera.

Disponibilissimo a rispondere a qualsiasi curiosità, l'attore irlandese respinge da sempre con gentilezza le domande che riguardano la sua vita privata.

I suoi fan sanno che da qualche tempo nella sua vita c'è la cantautrice americana Gracie Abrams, che lo ha raggiunto anche a Los Angeles per la première californiana del film.

I due non hanno percorso insieme il tappeto rosso ma del loro incontro ci sono tracce online. A che punto è la loro relazione? Ecco cosa sappiamo.

La love story iniziata la scorsa estate Nonostante abbia dichiarato più volte di voler mantenere una certa riservatezza sulla sua vita sentimentale, Paul Mescal non è una star che sfugge ai paparazzi e da quando ha iniziato a frequentare Gracie Abrams non ha certo cambiato il suo atteggiamento.

L'attore e la cantautrice sono stati fotografati per strada, mano nella mano e mentre si scambiavano tenerezze, al ristorante, durante una sessione di shopping e ai concerti per tutta la scorsa estate, sia a Londra (dove pare sia iniziata la loro storia) che a New York.

Ad agosto una fonte ha confermato a People che i due si stavano effettivamente frequentando ma che la loro storia era agli inizi.

Per entrambi, questo autunno è stato parecchio movimentato, con lui impegnato col tour di promozionale globale de Il Gladiatore II e lei chiamata ad aprire i concerti di ottobre di Taylor Swift negli States.

Gracie Abrams, infatti, non sarà popolare quanto il nuovo Gladiatore, ma può vantare comunque la sua bella fetta di fan.

Presente sulla scena dal 2019, ha già all'attivo due album in studio e qualche collaborazione importante.

Autrice di musica pop-folk, si ispira a Kate Bush, Bon Iver, Joni Mitchell, Lorde, Taylor Swift e Phoebe Bridgers, che è stata l'ultima fidanzata conosciuta di Paul Mescal. Approfondimento Il Gladiatore 2, un sequel spettacolare con Paul Mescal. La recensione

Abrams, figlia d'arte candidata ai Grammy La rottura tra Paul Mescal e Phoebe Bridgers risale agli inizi del 2023. Nello stesso periodo anche Gracie Abrams era tornata single, dopo aver chiuso una storia breve col musicista Hayes Bradley e una lunga sei anni col cantautore americano Blake Slatkin.

I primi mesi della relazione tra Mescal e Abrams sono stati all'insegna del supporto professionale reciproco: lui è andato a sentirla aprire i live di Taylor Swift e lei ora ricambia partecipando alle anteprime de Il Gladiatore II.

A Los Angeles hanno sorriso per i fotografi della serata evento in uno scatto informale che ha animato i fan di entrambi.

Gracie Abrams è una promessa della scena musicale statunitense contemporanea, le sue canzoni che esplorano le relazioni e le fragilità umane, sono apprezzate in particolare dai suoi coetanei.

Lei, classe 1999, nata a Los Angeles, ha conosciuto lo showbiz fin da bambina. Suo padre è l'acclamato J.J. Abrams, regista, sceneggiatore, produttore e ideatore di cult, da Alias a Lost.

Per la musica ha smesso di studiare relazioni internazionali ma i risultati sono arrivati comunque.

Oltre a quelli di Taylor Swift ha aperto anche gli show di Olivia Rodrigo.

Nel 2024 sono arrivate anche le candidature ai Grammy Awards, nella categoria Best New Artist e in quella Migliore Pop Duo/Performance per Us con Taylor Swift. Leggi anche Grammy Awards 2025, le date delle nomination e della cerimonia

