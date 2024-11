Il Gladiatore 2, le foto del cast alla première mondiale a Londra

8/16 ©IPA/Fotogramma

Come è già accaduto ai precedenti appuntamenti promozionali del film, i riflettori a Londra sono puntati su Paul Mescal, attore irlandese, classe 1996, che ha colpito positivamente gli spettatori e i critici che hanno visto in anteprima la pellicola per la sua performance, fisica e intensa allo stesso tempo. Mescal è uno dei più apprezzati talenti della sua generazione. Molti dei suoi ruoli al cinema, in tv e in palcoscenico sono già memorabili. Nel 2023 ha ricevuto la sua prima candidatura all'Oscar per l'indipendente Aftersun