Il Gladiatore 2, il nuovo trailer del film con Paul Mescal

“Lucio, prendi la forza di tuo padre. Il suo nome era Massimo, e io lo vedo in te”. Il secondo epico trailer de Il Gladiatore II, il nuovo film di Ridley Scott, trasuda vendetta. A 24 anni di distanza dal film originale, dove Russell Crowe aveva interpretato il generale Massimo Decimo Meridio, un altro protagonista conquista la scena. Lucio Vero (Paul Mescal), nipote dell’imperatore Commodo (nel primo capitolo interpretato da un giovanissimo Joaquin Phoenix) e figlio di Lucilla (Connie Nielsen, che riprende il suo ruolo), affronta nemici e pericoli nella Roma tiranneggiata dai malvagi imperatori Geta (Joseph Quinn) e Caracalla (Fred Hechinger). “Non combatto per il potere. Combatto per liberare Roma da uomini come loro!”, afferma deciso tra spade e combattimenti navali nell’arena del Colosseo. Non manca neppure una difficile alleanza con Macrino (Denzel Washington), un commerciante di schiavi che intende sfruttare la rabbia di Lucio per ottenere i propri scopi. “Quale testa dovrei darti per soddisfare la tua furia?”, chiede il primo. “Il generale basterà. Roma mi ha portato via tutto, ma avrò la mia vendetta”, risponde il secondo, ora diventato il suo gladiatore e intenzionato a punire il generale Marco Acacio (Pedro Pascal), che gli ha strappato via amore e famiglia. Il film uscirà nelle sale il 14 novembre.