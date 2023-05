Il Gladiatore 2, nel cast anche Joseph Quinn di Stranger Things

Continuano ad aggiungersi star al cast de Il Gladiatore 2 e la new entry viene dal mondo delle serie tv Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Connie Nielsen ha concluso il suo accordo per tornare nel sequel, mentre Joseph Quinn è in trattative per interpretare l'Imperatore Caracalla. Questi due nomi si aggiungono a Paul Mescal, che interpreterà Lucius, Barry Keoghan e Denzel Washington tra le star già confermate per Il Gladiatore 2. Ridley Scott tornerà a dirigere per il sequel del cult del 2000 con Russell Crowe, che ha incassato più di 460 milioni di dollari al botteghino mondiale ed è stato candidato a 12 premi Oscar, vincendone cinque tra cui quello per il miglior film. Il ruolo di Massimo, il generale romano diventato gladiatore, ha cambiato la carriera di Russell Crowe, non solo per l'Oscar come miglior attore.

Rapporto madre-figlio al centro del sequel David Scarpa ha scritto la sceneggiatura e dal primo film dietro le quinte tornano John Mathieson come Direttore della fotografia, Arthur Max scenografo e Janty Yates costumista. Paramount Pictures ha previsto l’uscita del film per il 22 novembre 2024. Il ritorno di Connie Nielsen è importante per questo nuovo progetto, sia perchè il principale interesse amoroso di Massimo nel primo film, ma anche perchè è la madre di Lucius che è il protagonista del sequel e si prevede che la relazione madre-figlio giocherà una parte importante dell'arco narrativo del film. leggi anche Il Gladiatore 2, Denzel Washington in trattative per entrare nel cast

Il ruolo di Joseph Quinn Joseph Quinn ha una carriera in ascesa dopo il ruolo di Eddie Munson nella serie Netflix di successo Stranger Things. Paramount si è affrettata a coinvolgerlo per il suo talento e gli ha offerto un ruolo da protagonista nello spin-off di A Quiet Place, A Quiet Place: Day One, che ha suscitato pochi giorni fa un grande entusiasmo al CinemaCon. Gli addetti ai lavori vicini a quella produzione affermano che le prime scene del film hanno lasciato senza fiato i dirigenti per il modo in cui l’attore ha tenuto testa al premio Oscar Lupita Nyong’o, sua co-protagonista. Oltre a Stranger Things, Quinn è stato recentemente visto nella serie limitata Howards End di BBC One e in Les Miserables di BBC One.