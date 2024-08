Ridley Scott pubblica a sorpresa il director's cut di Napoleon

Il director's cut di Napoleon arriva poco prima dell'uscita del nuovo progetto di Ridley Scott, Il Gladiatore II . Il sequel dell'iconico film, in lavorazione da tempo, avrà per protagonisti Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal e Joseph Quinn.

L'annuncio del director's cut l'ha dato Ridley Scott su Instagram. "Ciao, gente di Internet!", dice il regista nel filmato. "Sono emozionato di annunciare che Napoleon: The Director's Cut è ora disponibile in esclusiva su Apple TV+ , completo delle scene appena aggiunte che ampliano la portata di questa produzione epica".

L'amore per i director's cut

Pochi registi hanno fatto un uso così esteso dei director's cut come Ridley Scott. Di 11 dei suoi 28 film, il regista ha pubblicato la versione estesa (anche se non tutti sono stati specificamente etichettati come director's cut): Alien, Blade Runner, Legend, Il Gladiatore, Black Hawk Down, Le crociate - Kingdom of Heaven, American Gangster, Robin Hood, The Counselor - Il procuratore, The Martian e Napoleon.

I fan insistono sul fatto che alcuni di questi tagli alternativi, Blade Runner e Kingdom of Heaven in particolare, sono di gran lunga superiori alle loro alternative cinematografiche. Inoltre, Scott e i suoi collaboratori hanno affermato di avere tagli molto più lunghi di film che non hanno ancora ricevuto i director's cut, tra cui 1492 - La conquista del paradiso, The Last Duel e House of Gucci.

La durata di 3,5 ore di Napoleon: The Director's Cut lo rende il film più lungo nella filmografia di Scott, battendo il director's cut del trasformativo Kingdom of Heaven, che ha totalizzato 189 minuti (o 194 con elementi aggiuntivi durante le presentazioni itineranti).

Napoleon: The Director's Cut è ora in streaming su Apple TV+.

Invia commenti

Riquadri laterali

Cronologia

Salvate

Risultati