Gwyneth Paltrow cucina in topless una colazione "in stile toscano"

L'attrice è tornata in Italia per qualche giorno di relax in famiglia. La sua nuova esperienza ai fornelli sta facendo discutere i follower per il mix insolito di ingredienti locali e non solo

Gwyneth Paltrow è di nuovo in Italia, più precisamente, in Umbria, tra le colline verdi della provincia di Perugia, per godersi la famiglia, le bellezze del posto e per mettersi alla prova con le bontà locali.

L'attrice ed imprenditrice, che è una nota esperta di lifestyle, non ha avuto paura di sperimentare con quello che aveva a disposizione e ha svelato sui social una sua nuova ricetta nata durante la sua permanenza nel Belpaese, una colazione "ispirata" alla cucina Toscana ad elevato apporto proteico.

Il risultato, condiviso coi follower, ha diviso la platea social sollevando le critiche degli italiani che l'hanno definita un pasticcio.

La star, però, ha ricevuto anche parecchi altri commenti. Nel video in cui mostra la preparazione della ricetta la vediamo di schiena, mentre cucina in topless.

Il video con la ricetta in stile food blogger I fan di Gwyneth Paltrow lo sanno: ogni volta che l'attrice americana pubblica qualcosa di nuovo online è sempre un evento. La star ha infatti una nota capacità di far diventare virale ogni sua uscita, ogni nuova trovata, ogni progetto.

Dalle celebri candele profumate alle liste per i regali di Natale, tutto ciò che Paltrow tocca diventa materiale da discutere.

Non fanno certamente eccezione alla regola le sue prodezze culinarie, branca importante di Goop, il business dalle mille forme di cui il premio Oscar è fondatrice.

Non è la prima volta che Paltrow pubblica in rete le sue ricette e qui certamente ha giocato d'astuzia per attirare l'attenzione con la sua proverbiale eleganza.

Nel video di preparazione della sua colazione ispirata alla cucina toscana, Paltrow si mostra ai fornelli. La vediamo di schiena, coi capelli raccolti, le pantofole e un paio di shorts leggeri, senza la maglietta.

Ma l'attenzione - di fa per dire - non è su di lei ma su ciò che sta cucinando, di cui vediamo la preparazione passo passo.

Da navigata food blogger, Paltrow mostra gli ingredienti: fagioli bianchi secchi, spinaci, pomodori e dei pezzi di salsiccia locale (acquistati in una macelleria di Città di Castello). A questo si aggiungono le uova ma solo alla fine della cottura. Leggi anche Gwyneth Paltrow ha messo la sua guest house californiana su Airbnb

Le critiche alla colazione: "un mappazzone americano" La ricetta, che la stessa Paltrow definisce ad altro contenuto proteico, è stata presa di mira dai follower italiani, specialmente quelli toscani che hanno criticato sia il mix di ingredienti locali che l'utilizzo che l'attrice ne ha fatto.

"Non mangiamo questa roba in Toscana", scrive qualcuno. "Sono toscana e ti garantisco che questa roba non esiste", scrive un altro utente. Ma le critiche sono moltissime e c'è chi definisce la sua ricetta "un mappazzone americano", rubando le parole allo chef Bruno Barbieri che così chiama un piatto costruito con ingredienti messi alla rinfusa.

L'attrice non batte un colpo, anzi: è probabile che si sia divertita nel leggere anche gli altri commenti che, invece, lodano la sua forma fisica e la sua arguzia di creator.

"Insegnaci a fare come te", scrive Erin Foster, scrittrice, podcaster e creatrice dello show di successo Nobody Wants This. "Posso essere il tuo fidanzato?", agiunge Jennifer Gardner alludendo alla fortuna di Brad Falchuk, il marito della star e destinatario della pietanza.

Il commento più malizioso, però, arriva da Apple Martin, la figlia dell'attrice e del cantante dei Coldplay. "Ho forse rubato la tua maglietta?", scrive la ventunenne alludendo al fatto che sua madre si è mostrata mentre prepara da mangiare in topless nella sua cucina in affitto. I suoi quasi nove milioni di follower non hanno visto niente di sconveniente, certo, ma il gesto resterà comunque nel suo elenco di mosse memorabili. Leggi anche Apple Martin, figlia di Chris e Gwyneth Paltrow debutta a Parigi