Gwyneth Paltrow difende la sua candela con odore di vagina

This Smells Like My Vagina, la candela da 75 dollari del brand Goop, divenne un vero e proprio caso quando uscì sul mercato. Ora, a spiegare come e perché è nata, è stata la sua ideatrice, Gwyneth Paltrow.

Gwyneth Paltrow spiega com’è nata la candela alla vagina

Gwyneth Paltrow ha definito la candela all’odore di vagina “una dichiarazione femminista davvero forte” sull’anatomia femminile. L’attrice ha spiegato come, diverse donne della sua generazione (e non solo), siano state portate a pensare di avere qualcosa di sbagliato nel loro corpo, come se la vagina fosse una cosa disgustosa di cui vergognarsi. “La candela era una sorta di va*******o punk-rock per chiunque ci abbia mai fatte sentire così”. Ovviamente, ha specificato, This Smells Like My Vagina non odorava come una vagina, ma profumava di rose. Il trambusto che scatenò fu tale, però, che il messaggio femminista si perse. E questo, secondo Gwyneth, è stato un peccato.

La seconda edizione della candela

La prima candela alla vagina uscì nel 2020, e fu seguita da una candela all’orgasmo. Entrambi i prodotti, sebbene il messaggio non fu colto a pieno, andarono a ruba. Per questo motivo Goop, in occasione del 49esimo anniversario della storica sentenza Roe contro Wade, lanciò una limited edition per sostenere il diritto di libera scelta delle donne. Dal nome Hands off my vagina, che significa “giù le mani dalla mia vagina”, la candela uscita nel 2022 sosteneva la ACLU Foundation. All’epoca, Gwyneth scriveva su Instagram: “La parola vagina ha un grande potere eppure, ancora oggi dobbiamo dire: giù le mani! Giù le mani dalle nostre vagine in qualsiasi contesto non siano ben accette. I tuoi organi riproduttivi sono una tua scelta”.