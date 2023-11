Napoleon, la recensione del film di Ridley Scott con Joaquin Phoenix

I geni sono meteore destinate a bruciare per illuminare il loro secolo”. Sono parole pronunciate da Napoleone Bonaparte in occasione del famoso discorso pronunciato a Lione. E Ridley Scott è da sempre affascinato dalle stelle: sia quelle nascenti, sia quelle cadute. Sicché nel trasportare sul grande schermo l’ascesa dell’uomo venuto dal nulla che ha conquistato tutto ("He came from nothing, he conquered everything", come recita lo slogan del film, nelle sale cinematografiche da giovedì 23 novembre, Ça va sans dire , il cineasta britannico adotta la stessa poetica usata per capolavori del calibro come Blade Runner o Alien. L’ottantacinquenne regista riscrive,modifica, altera la storia, come aveva gia fatto in passato con Le crociate o con House of Gucci. D'altronde persino Sergej Michajlovič Ėjzenštejn cambiò le carte in tavola per la La corazzata Potëmkin (che per inciso non è una cagata pazzesca, al netto del giudizio del ragionier Ugo Fantozzi). Con le dovute differenze Scott compie la stessa operazione fatta da Federico Fellini con Il Satyricon di Petronio e con Napoleon firma un" film di fantascienza del passato".