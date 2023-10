Napoleon, una clip esclusiva del film di Ridley Scott. VIDEO

« Napoleone è un uomo da cui sono sempre stato affascinato. È uscito dal nulla per governare tutto, ma per tutto il tempo ha condotto una guerra romantica con la moglie adultera Joséphine. Ha conquistato il mondo per cercare di conquistare il suo amore e, quando non ci è riuscito, l'ha conquistato per distruggerla, e nel farlo si autodistrusse.». Bastano queste parole di Ridley Scott per comprendere quanto Napoleon, sia un film molto sentito dall l'ottantacinquenne regista britannico. Il lungometraggio narra l’epica ascesa e caduta dell'imperatore francese Napoleone Bonaparte, interpretato dal premio Oscar® Joaquin Phoenix La pellicola ripercorre l’inarrestabile scalata al potere di Bonaparte attraverso la burrascosa relazione con il suo unico vero amore, Giuseppina, mostrando le visionarie strategie politiche e militari del grande condottiero in alcune delle scene di battaglia più realistiche e spettacolari mai realizzate. Napoleon arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 23 novembre. Nell'attesa potete vedere in testa all'articolo un video esclusivo, in cui Vanessa Kirby parla del suo personaggio, Giuseppina di Beauharnais

Vanesssa Kirby è Giuseppina Bonaparte in Napoleon

Eccom come Vanessa Kirby. l'attrice candidata all' Oscar per il film Pieces of a Woman racconta il personaggio di Giuseppina di Beauharnais, prima moglie dell'imperatore Napoleone Bonaparte.

"La storia di Giuseppina è davvero incredibile. Nel film la incontriamo appena uscita di prigione. Era una specie di outsider, proprio come Napoleone. Ha incontrato Napoleone e ha visto in lui un lato molto ambizioso, ma anche spaventoso. E' stato sorprendente scoprire quanto i due fossero profondamente legati l'uno all'altra. Avevano un rapporto molto forte. Ho provato compassione per lei perché erano tempi violenti e lui era un violento. Giuseppina doveva essere un'incredibile forza della natura. Ho scoperto in lei un personaggio notevole e interessante. Era un'icona ed è stato un onore per me provare a intepretarla"